Finale Coppa Italia calcio femminile 2024 | orario Roma-Fiorentina - dove vederla in tv e streaming

L'ex vincitore di Amici della scorsa edizione, il ballerino Mattia Zenzola , è in viaggio per raggiungere Roma in vista della finale di Amici 23!

Mkhitaryan: "Amo la passione per il calcio in Italia" - Mkhitaryan: "Amo la passione per il calcio in Italia" - "Ho scelto la Roma per ricominciare a divertirmi". Henrikh Mkhitaryan lo sta facendo e soprattutto ha iniziato a far divertire i tifosi giallorossi, visto che negli ultimi turni, tra gol e assist, é s ...

Juve vince Coppa Italia, Atalanta battuta 1-0 in finale - Juve vince coppa Italia, Atalanta battuta 1-0 in finale - La Juventus si aggiudica la 15esima coppa Italia della sua storia. La squadra di Max Allegri si impone 1-0 sull'Atalanta, nella finale andata in scena allo stadio Olimpico di Roma, grazie al gol del ...

La Ligue1 è finita col miracolo Champions del Brest. Fonseca beffato, Lione in Europa League - La Ligue1 è finita col miracolo Champions del Brest. Fonseca beffato, Lione in Europa League - Il Psg già campione batte il Metz, il Nizza di Farioli impone il pari al Lilla in pieno recupero e lo costringe ai preliminari. Marsiglia fuori da tutto. Retrocedono Clermont e Lorient ...