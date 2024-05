Clan – Scegli il tuo destino da giovedì 23 maggio in esclusiva su RaiPlay

(Di lunedì 20 maggio 2024) ROMA – Un ragazzo di Scampia che attraverso l’amicizia, il judo e la guida del maestro Maddaloni trova la forza di ribellarsi a ungià segnato dalla criminalità organizzata. E’ la storia di “il tuo”, la nuova serie di Rai Kids che debutta ine in prima visioneL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Snow Black” torna dal 21 gennaio su“L’anello ritrovato”, speciale in animazione e live action per il Giorno della Memoria “Clorofilla”, Alessandra Viola ci porta alla scoperta delle piante su Rai Gulp Dal 20 febbraio su Rai Gulp la nuova serie comedy “S-Fidiamoci” “Formula Biancorossa”, un documentario che racconta il percorso ...

I protagonisti di Clan La lotta alla mafia raccontata dai ragazzi per i ragazzi. E’ questa la storia al centro di Clan – Scegli il tuo destino , la nuova serie di Rai Kids, disponibile da martedì 23 maggio (in occasione della Giornata della ...

