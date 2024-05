Spericolati al volante Telefonino - alco - velocità | giro di vite sulle sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 – Il disegno di legge di revisione del Codice della Strada ha avuto il semaforo verde dalla Camera. È ora al Senato e, dopo il via libera anche in questa sede, alcune novità diventeranno legge, mentre per altre si dovranno attendere i decreti attuativi. L’associazione dei consumatori Altroconsumo ha riassunto i punti salienti della riforma. La prima novità è la stretta sull’uso dei cellulari alla guida: leandranno da un minimo di 422 euro ad un massimo di 1.697 euro, più la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi già dalla prima violazione. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi, già prevista dal Codice attualmente in vigore, è previsto il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro, oltre ad una decurtazione dei punti dalla patente: 8 per la prima violazione e 10 punti per ...