Indiscrezioni su Mida | Rimasto malissimo per il televoto e per una collega

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 20 maggio 2024) Amici 23 verrà ricordato anche per l’enorme successo dell’inedito di, Rossofuoco, che è diventato l’inno di questa edizione ed ha superato già i 37 milioni di ascolti su Spotify. Christian dall’inizio del programma è sempre stato tra i cantanti più seguiti e apprezzati dal pubblico, ma in finale è stato anche il primo eliminato e con una percentuale non esaltante. Proprio sulla sua eliminazione ad Amici circolano delleche vedrebberodeluso per il risultato dele per il comportamento di una, ripreso il cellulare, smette di seguire su Instagram Lil Jolie e Nicholas.#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii news) May 19, 2024 Lesu: “C’èmolto male per il ...