Il Paradiso delle Signore 9 - ipotesi nuove puntate | Agnese fa ritorno a Milano

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il, l’amatissima soap di casa Rai, a settembre 2024 tornerà ad occupare il suo posto nel palinsesto del daytime di Rai 1 con nuovi episodi inediti. Non è da escludere che nel corso, possa tornare in scena. L’ex sarta ha lasciato il capoluogo lombardo per trasferirsi in pianta stabile a Londra, così da poter stare vicina a sua figlia durante la fase della gravidanza. Il9:potrebbe tornare anei precedenti episodi de Ilha lasciato il capoluogo lombardo per recarsi a Londa per stare al fianco di sua ...