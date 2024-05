Highlights e gol Roma-Genoa 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 20 maggio 2024) Glie le azioni salienti di1-0, match della trentasettesima giornata di. Ritmi bassi e poche emozioni nel primo tempo. La partita si stappa con l’espulsione per proteste di Paredes al 72?. Lasblocca il risultato al 79?: El Shaarawy crossa al centro, Lukaku va di testa e batte Martinez. Lachiude al sesto posto. I dirittisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto. CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN SportFace.

