Scenata in diretta a L’Isola - nessuno in studio se ne accorge | Stai attento

(Di lunedì 20 maggio 2024) Fin da subito Artur Dainese e Khady Gueye adei Famosi hanno stretto un bel rapporto, prima come alleati, poi come amici e alla fine è sembrato che tra i due ci fosse qualcosa di più. Poi durante un gioco il modello ha rivelato che sarebbe stato disposto a tradire l’amica speciale ai fini del programma e lei si è lasciata andare ad una: “Per i valori che ho, io no accetto queste cose. Non tradirei mai una persona a cui tengo. Sei libero di dire quello che vuoi, ma poi prendi le conseguenze. Significa che per arrivare al tuo scopo mi tradiresti e mi colpiresti alle spalle“. Artur nei giorni successivi allo scivolone ha cercato di rimediare: “Ma io parlo solo di gioco. Poi ti chiedo scusa, ho sbagliato. Non ho la sensibilità che hai tu. Io non sono sensibile di impatto. Non penso a come può reagire qualcuno. Dico le cose senza pensarci e ...