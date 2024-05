Lo sport - lezione di vita L’asd SuperBoys&Girls unica italiana in Germania

(Di lunedì 20 maggio 2024) Montecatini Terme, 20 maggio 2024 –SuperBoys&Girls di Pieve a Nievole dal 21 al 26 maggio sarà a Munster per il meetingivo organizzato nella città tedesca. La società pievarina da anni lavora alla promozione delloinclusivo, proponendo attività ludico motoria per i più piccoli, attività di calcio, basket, pallavolo e beach volley unificato. Nel maggio 2023 ha vinto il torneo di beach volley a Codogno, grazie a una squadra composta da giovani con e senza disabilità uniti dal desiderio di ritrovare nellovalori di amicizia e sana competizione. Un successo che è valso l’invito a partecipare all’evento inrappresentante dell’Italia. Dirigenti e atleti hanno chiesto anche alle istituzioni il supporto necessario; in un incontro alla Casa della ...

