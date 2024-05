Rimedio | Inter - quello a rischio è Zhang! Già successo al Milan

(Di lunedì 20 maggio 2024) Albertosi esprime in merito al caos scoppiato dopo le dichiarazioni Stevensulle problematiche nel rifinanziamento del prestito di Oaktree. Le considerazioni del giornalista e il parallelismo fra. PARALLELO – Albertovenuto come di consueto nello studio di “La Domenica Sportiva”, dice la sua sulla situazione proprietaria e finanziaria dell’. Così il giornalista, che collega la situazione anche al passato: «Questo e l’esatto parallelo diche ècon il. A causa delle differenti politiche del governo cinese, rispetto al passato, questi investimenti che erano stati fatti da parte di imprenditori cinesi su club italiani, hanno avuto un esito molto simile. ...

LIVE - Inter 20 volte Campione d'Italia, Arnautovic apre la sfilata degli attaccanti - LIVE - inter 20 volte Campione d'Italia, Arnautovic apre la sfilata degli attaccanti - LA PREMIAZIONE LIVE 20.38 - Dopo Arnautovic, tocca a Marcus Thuram poi ad Alexis Sanchez. 20.37 - Tocca agli attaccanti, primo della lista è Marko Arnautovic. Che come di consueto ...

LIVE - Inter 20 volte Campione d'Italia, San Siro vibra per accogliere Hakan Calhanoglu - LIVE - inter 20 volte Campione d'Italia, San Siro vibra per accogliere Hakan Calhanoglu - LA PREMIAZIONE LIVE 20.31 - Delirio per Hakan Calhanoglu, che porta la maglia numero 20 come gli scudetti. 20.29 - Entra Frattesi, e i decibel si alzano. Lui salta ai cori della Curva ...

Inter-Lazio, le pagelle: Pavard salvifico, non esistono “amichevoli” per Barella, delude Acerbi - inter-Lazio, le pagelle: Pavard salvifico, non esistono “amichevoli” per Barella, delude Acerbi - I nerazzurri riescono a riacciuffare il pareggio solo nel finale dopo una gara non indimenticabile: ecco le pagelle. SOMMER 6: si supera sul destro di Castellanos al quarto d’ora dopo essere stato sal ...