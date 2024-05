Il Dj che ha fatto ballare l’Italia Addio a ‘Franchino’ - il re dei vocalist nelle notti di Imperiale e Insomnia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Santa Maria a Monte (Pisa), 20 maggio 2024 – Era la notte. Era il ritmo. Era la festa. Un grido: "Magia, magia portami via", era una delle sue frasi diventate iconiche. E il locale si accendeva vorticosamente, scrivendo, dal vivo e su musicassetta, capitoli importanti della disco dance italiana. Perché proprio con magia, lo possiamo dire, si era accesa la carriera di Franchino, al secolo Francesco Principato, dj econosciuto in tutta Italia e all’estero, morto a 71 anni a causa di una malattia. Da tempo era residente a Santa Maria a Monte. L’annuncio è stato dato dalla famiglia sui social. Originario della Sicilia, era arrivato in Toscana da piccolissimo, i suoi si erano trasferiti per lavoro nell’empolese. A lungo aveva vissuto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli, dove aveva aperto un negozio di parrucchiere. E proprio a Montelupo, al Seven Eleven, aveva ...