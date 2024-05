Giuliano Ferrara | lo stile Juve è una grande cialtronata - la furia di Allegri andrebbe insegnata a scuola

(Di lunedì 20 maggio 2024) . Ne scrive ovviamente sul Foglio. Lontus è da sempre una. Mai come nel caso di Massimiliano, licenziato perché si comporta in modo “contrario ai valori della società”. Lasciamo stare i risultati dell’allenatore, che tappano la bocca (cinque scudetti eccetera). Il fatto di costume, la saccente lezioncina pedagogica a uno che ha comprensibilmente sbroccato, stufo di essere perculato dalla “società dei valori”, prevale su tutto. (…) Ma conciare per le feste e sottoporre a gogna un uomo che fa una sta, che esprime non ciò in cui dice di credere, i valori, ma quel che è, il suo effettivo valore umorale e carnale di una sera, è un modo di offendere l’amor proprio manifesto di un professionista soffocato dal rancore ambientale, che alla fine esplode ...

Dopo la tempesta mediatica che ha visto per la prima volta la sua carriera da influencer a rischio, Chiara Ferragni starebbe vagliando la strada del cinema come protagonista in una grande produzione . Da imprenditrice digitale ad attrice il passo è ...

Fiat Topolino Made in Italy No, Fatto in Marocco! - Fiat Topolino Made in Italy No, Fatto in Marocco! - Il brand Fiat è il primo marchio di Stellantis con Fiat Strada in Brasile, Panda in Italia, Tipo in Turchia e Algeria ...

Inter celebra il ventesimo scudetto tra festeggiamenti e incertezze finanziarie - Inter celebra il ventesimo scudetto tra festeggiamenti e incertezze finanziarie - L'Inter ha celebrato il suo ventesimo scudetto allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. L'atmosfera era elettrica mentre i tifosi festeggiavano la vittoria del campionato, consegnata a Lautaro Martine ...

CUORGNE' - Torneo di Maggio, il Borgo San Rocco ha vinto l'edizione 2024 del palio - FOTO e VIDEO - CUORGNE' - Torneo di Maggio, il Borgo San Rocco ha vinto l'edizione 2024 del palio - FOTO e VIDEO - Chiusura in grande stile, questa sera, domenica 19 maggio 2024, per l'edizione 2023 del Torneo di Maggio alla Corte di Re Arduino. Il palio dei borghi è andato al borgo San Rocco che, come da tradizio ...