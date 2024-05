Marisol | possibile ritorno ad Amici e reazione al secondo posto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 20 maggio 2024) Finalista e vincitrice del circuito della danza,Castellanos ha chiuso il suo percorso adin maniera splendida. L’alunna di Alessandra Celentano si è trovata così bene nella scuola mariana, che sogna di tornarci, infatti a Tv Blog ha ammesso che le piacerebbe diventare una delle professioniste del programma: “Assolutamente sì, mi piacerebbe tornare qua. In questa scuola ho imparato tanto, è stato un onore stare con professionisti di questo calibro. Restare qui per me significherebbe continuare a studiare“.ha anche spiegato come ha reagito alla vittoria di Sarah Toscano: “Non mi aspettavo di battere Sarah. Sabato sera l’ho vista esplodere. Una bomba, nessuno poteva fermarla. Cosa ho pensato? Che si meritava la vittoria. La vittoria su Dustin? Non me lo aspettavo, anche perché Dustin ha un’impronta internazionale, ...