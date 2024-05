Ucraina - Zelensky | Piano Russia è chiar - difesa Kharkiv regge

Ucraina - Zelensky : “Piano Russia è chiaro - difesa Kharkiv regge” Il presidente ucraino: "Mosca vuole costringerci a difendere un fronte più ampio" L'Ucraina non cede terreno nella regione di Kharkiv, la linea di difesa tiene lungo tutto il fronte: la strategia della Russia, almeno per ora, non paga. E' il quadro ...

Ucraina - Zelensky : “Piano Russia è chiaro - difesa Kharkiv regge” (Adnkronos) – L'Ucraina non cede terreno nella regione di Kharkiv, la linea di difesa tiene lungo tutto il fronte: la strategia della Russia, almeno per ora, non paga. E' il quadro che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delinea al termine ...