Sarah vuole essere la Dua Lipa d’Italia - poi svela come spenderà il montepremi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 20 maggio 2024) La vittoria ad Amici diToscano le ha aperto numerose porte e gonfiato il conto corrente – frae premi si è portata a casa 157 mila euro in gettoni d’oro – che investirà per la propria formazione artistica. A rivelarlo è stata lei fra le pagine di TvBlog. “I soldi? Li investirò nella musica, tra lezioni, vocal coach e strumenti“. Il suo sogno è quello di diventare la Duaitaliana, di partecipare al Festival di Sanremo e di duettare con Ultimo. (Praticamente si è rovinata sul finale). “Mi sento un po’ Sexy Magica: lo intendosinonimo di spensieratezza. Faccio quello che mi sento di fare, sono me stessa. Mi piace molto il mondo di Dua, vorrei portare quello stile in Italia, con produzioni internazionali e col mio mood. Ma ora non so bene cosa voglio fare. Grazie ad ...