Highlights e gol Monopoli-Virtus Francavilla 1-1 | playout Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per ildi ritorno della. Ingrosso porta avanti gli ospiti nel primo tempo, poi l’espulsione ingenua di Di Marco condiziona un finale in cui i padroni di casa spingono con l’uomo in più e pareggiano i conti con Tommasini all’86’. Con questo punteggio sono proprio i biancoverdi a salvarsi, in D i rivali e corregionali. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

