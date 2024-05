Salernitana-Verona lunedì 20 maggio 2024 ore 18 | 30 | formazioni - quot - pronostici Veneti salvi con una vittoria

(Di domenica 19 maggio 2024) Al 67? della sfida contro il Torino, grazie al gol di Swiderski, ilera virtualmente a 37 punti e salvo insieme al Lecce. Invece un’insolita doppia fiammata dei granata ha ribaltato il punteggio e la sconfitta 2-1 lascia gli uomini di Baroni in una situazione privilegiata rispetto a Sassuolo, Udinese, Empoli, Frosinone e Cagliari InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Frosinone sfreccia a Monza: i numeri del match - Il tutto, ovviamente, in attesa del match tra Salernitana e Verona in programma lunedì pomeriggio. DUE RECORD NEGATIVI Un primo tempo praticamente impeccabile per gli uomini di Di Francesco, ben ...

Quanti punti servono all'Hellas per salvarsi E per lo spareggio Le combinazioni a 180 minuti dalla fine - ... a eccezione del Verona che gioca alle 18.30 di domani, lunedì 20 ... che fa quindi compagnia alla Salernitana fra le squadre che ...