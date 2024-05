Il presidente Mattarella ha premiato Adele Ricci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ameglia, 20 maggio 2024 – Una giornata davvero speciale perla ragazzina di Ameglia nominata Alfiere della Repubblica direttamente dalSergio. La giovanissima scout di 12 anni residente a Ameglia infatti è stata insignita con l’importante riconoscimento insieme a altri 28 ragazzi accomunati dalla stessa storia di altruismo e solidarietà.è una "lupetta" e fa parte del gruppo scout Agesci e come guida del gruppo Lunae1 durante un’uscita si è presa cura di un compagno in difficoltà. Lo ha aiutato rimanendogli vicino e tenendo un passo più lento rispetto al resto del gruppo, proprio per non farlo sentire troppo solo e consentirgli di raggiungere la meta come tutti gli altri. E quando i capi scout le hanno chiesto se volesse cambiare gruppo la sua risposta è stata ...