Alessandro Dall’Ò - parla l’ex socio | La passione per il canyoning lo aveva convinto a cambiare vita

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano, 20 maggio 2024 –, a gennaio,lasciato la società OPENarch passando da imprenditore a dipendente di un’altra azienda, sempre nel settore dell’edilizia e dell’architettura. Una scelta di, raccontaAndrea Conti, legata anche al desiderio di avere orari fissi e più tempo libero nel fine settimana per coltivare la suaper il. L’architetto di 33 anni che sabato è rimasto vittima di un incidente durante la discesa di un tratto del torrente Esino, nel Lecchese, stava frequentando corsi per diventare una guida, ed era iscritto all’Associazione italiana. "Ha sempre avuto laper lo sport e le attività outdoor – spiega Andrea Conti – era ...

Overtourism: la mappa delle destinazioni a rischio. Venezia, Riviera romagnola, Dolomiti e Cinque Terre tra chi sta peggio. Molise l'oasi - È quanto emerge dall' Indice Complessivo di Sovraffollamento ... o tutto l'anno, come nel caso dell'ex Repubblica dei Dogi.

Juventus - Allegri può finire in tribunale, il direttore di Tuttosport Vaciago: "Max è pentito, aveva un sogno" - Gli altri, nell'ordine, erano stati: l'espulsione e gli insulti ... comunicatogli venerdì dall'ad Scanavino. Un atto che è ... passato in pochi giorni da "nemico" a confidente dell'ex tecnico bianconero.