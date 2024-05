Marocchino | Inter scaltra! Inzaghi non stupisce Marotta lo voleva alla Juventus!

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’festeggia lo scudetto per il quale Simoneha grossi meriti. Proprio dell’allenatore e di un retroscena del passato legato a Beppeparla Domenico. MIMETIZZARSI – Domenicoè ospite nello studio di “La Domenica Sportiva” nel giorno in cui l’ha ricevuto ufficialmente il suo ventesimo scudetto. L’ex calciatore a Rai1 dichiara: «L’è una squadra che ha meritato tantissimo. Quest’anno ci ha anche fatto divertire molto. Quella di Simoneè una squadra che è molto, sapeva nascondere e mimetizzare le sue qualità. Anche quando giocava così e così ti sapeva fregare. Grande merito all’allenatore, tra l’altro mi pare che ...

Marocchino si diletta a fare confronti e paragoni in merito all’Inter ed alcuni suoi interpreti come Lautaro Martinez e Simone Inzaghi. PARAGONI ? Domenico Marocchino , in collegamento su Rai Sport durante il format Calcio Totale, si esprime così ...

Cheddira cresce e segna ancora: 7° gol in campionato. Farà parte della rosa del Napoli - Cheddira cresce e segna ancora: 7° gol in campionato. Farà parte della rosa del Napoli - Continua il momento d'oro per Walid Cheddira: contro il Monza ha trovato un gol pesantissimo per la corsa salvezza. Merita una chance con la maglia azzurra

Inter, Lady Bastoni in costume sui social, il marito risponde… - Inter, Lady Bastoni in costume sui social, il marito risponde… - Inter, lady Bastoni ha conquistato tutti sui social con uno scatto che la ritrae in splendida forma durante una vacanza in Marocco L’Inter ha messo in cassaforte lo Scudetto con ampio margine sul ...

Lady Bastoni documenta la vacanza in Marocco sui social, il giocatore dell’Inter non si contiene - Lady Bastoni documenta la vacanza in Marocco sui social, il giocatore dell’Inter non si contiene - Simone inzaghi ha concesso quattro giorni di ferie alla sua squadra ... con la fidanzata e Alessandro Bastoni ha scelto come destinazione del suo viaggio il Marocco. Camilla, moglie di Alessandro ...