Raisi - Putin convoca vertice sicurezza

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso in una telefonata con il presidente iraniano Raisi "la speranza che Iran e Israele esercitino la moderazione per evitare una nuova escalation". Lo rende noto il Cremlino, come riporta la Tass. Raisi , ...

Il generale dell’Idf Halevi conferma che ci sarà una risposta, come annunciato da Netanyahu. Il presidente iraniano: “La nostra reazione sarà diffusa e dolorosa”. E il Comitato per la Sicurezza del Parlamento minaccia l’uso di “un’arma mai ...

raisi, noto come il macellaio di Teheran per avere fatto uccidere ... salvo fare le guerre per procura finanziando putin o le organizzazioni terroristiche. Il suo ruolo nel conflitto tra Israele e ...

La presidenza di raisi è stata anche testimone di massicce proteste scoppiate nel 2022 per la morte in custodia di Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana, era stata arrestata con l'accusa di non aver ...

Iran: tv di Stato, ritrovato elicottero di raisi 20:24: Iran: fonti Israele, non coinvolti in incidente raisi 18:46: Iran: tv israeliana, secondo fonti occidentali raisi non è sopravvissuto ...