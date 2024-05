Basket | playoff Nba - Indiana in finale di Eastern conference

(Di lunedì 20 maggio 2024) GliPacers si sono qualificati per le finali della, vincendo 130-109 in casa dei New York Knicks nella settima e ultima partita della semi: competeranno contro i Boston Celtics per un posto nelle finali Nba.

