Frosinone - omicidio a Villa Latina | 42enne ucciso a coltellate dopo una lite

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Un uomo di 42 anni è mortoessere stato accoltellato al culmine di unaquesta sera a, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto e un uomo sarebbe stato portato in caserma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Armando Tortolani ucciso a coltellate a Villa Latina, lite per motivi di gelosia: c'è un fermo - Armando Tortolani ucciso a coltellate a villa Latina, lite per motivi di gelosia: c'è un fermo - L'episodio è avvenuto in via Pacitti a villa Latina nei pressi dell'abitazione della vittima ... Sono in corso le attività dei carabinieri del reparto operativo di frosinone e delle compagnie di ...

Villa Latina (Frosinone), ucciso a coltellate durante lite - villa Latina (frosinone), ucciso a coltellate durante lite - Un uomo di 42 anni è stato ucciso con diverse coltellate all'addome sferrate al culmine di una lite avvenuta intorno a villa Latina (in provincia di frosinone). Il 42enne è stato portato d'urgenza all ...