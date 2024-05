La Russia corteggia la Libia e fa il ‘doppio gioco’ con Haftar e Seif Gheddafi

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – MoscaTripoli e fa il, a est, con, il figlio del colonnello ricercato dalla Corte penale internazionale su cui puntano ancora i nostalgici del regime. Latorna a essere “un Paese strategico” per la– dopo che negli anni scorsi ne aveva delegato la ‘gestione’ a Evgeny Prigozhin e alla sua Wagner – considerandola l’anello di congiunzione tra i suoi propositi di espansione nel Sahel e di installazione di una base navale nell’est della, a Tobruk o Bengasi. E rafforza ancora di più la sua presenza, attraverso l’Africa Corps, i reparti paramilitari ex Wagner ora inquadrati sotto il ministero della Difesa, che conterebbero già oltre 1.800 uomini sul ...

