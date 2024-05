Agamenone-Thiem oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Francoaffronterà Dominicnel primo turno delledel, secondo Slam della stagione. L’azzurro non sta vivendo una stagione indimenticabile, ma è reduce dalla semifinale raggiunta a Francavilla al Mare e su terra rossa rimane un cliente scomodo. Proverà dunque a rovinare la festa di, che ha annunciato il ritiro a fine stagione ma non ha ricevuto una wild card per il main draw a Parigi e dovrà dunque passare dalle. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio l’austriaco. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 20 maggio, come secondo match dalle ore 10:00 sul ...