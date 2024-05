Milano | giovane evaso dal Beccaria e subito ripreso I precedenti e l’allarme sicurezza interna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Un’altra evasione dal minorilead aggravare le criticità del carcere già al centro di una inchiesta per violenze commesse sui detenuti. Già nel dicembre del 2022 erano evasi in quattro, poi tutti identificati e riarrestati. Sabato ha provato a fuggire un ragazzo di origine marocchina. La notizia è stata ufficializzata dall’Uipa, il sindacato di polizia penitenziaria. Il minore sarebbe statonotato all’esterno dall’istituto “da una pattuglia della Polizia penitenziaria che casualmente passava dalla zona” e catturato. "È l’ennesimo episodio di disfunzionalità del- commenta Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa - sottolineando che il fatto mette a nudo la profondissima crisi dell’intero dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e che dovrebbe far ...