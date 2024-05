Havertz segna il vincitore mentre i Gunners finiscono con la vittoria

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-05-19 19:51:13 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Ladell'Arsenal sull'Everton all'ultima giornata non è stata sufficiente per far vincere loro il primo titolo di Premier League dal 2004. Isono andati in svantaggio grazie ad una punizione deviata di Idrissa Gueye nel primo tempo, ma hanno risposto pochi minuti dopo. Takehiro Tomiyasu ha continuato la sua corsa in avanti verso l'area di rigore e ha concluso con freddezza portando l'Arsenal al livello. Il secondo tempo ha visto un tema familiare della squadra del nord di Londra esercitare un'enorme pressione e hanno ...