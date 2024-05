Greta - Artur e Ara - chi rischia di lasciare L’Isola dei Famosi | i sondaggi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nella nona puntata dedeisono finiti al televotoDainese,Zuccarello e Aras Senol. I primi due sono stati nominati dal gruppo, mentre l’attore turco è stato scelto dalla leader di questa settimana, Karina: “Non è facile, del gruppo che non conosco sono rimasti solo in due. Alvina ha l’immunità e quindi voto per Aras, però voglio dire che mi dispiace davvero“. Chidi uscire mercoledì? Stando aisui social, nei forum e sui siti che si occupano anche dedeiDainese e Aras Senol sarebbero salvi, mentre la meno votata al momento risultaZuccarello. Che l’aria da maestrina non sia piaciuta al pubblico del reality? Chi vuoi salvare tra ...

Nonostante sia appena iniziata, l’edizione 2024 dell’ Isola dei famosi si annuncia scoppiettante. Un’altra lite ha infatti visto, ancora una volta, Artur Dainese protagonista. Il naufrago è stato descritto da Samuel Peron e Greta Zuccarello come ...

Isola dei Famosi, top e flop: Vezzali sbaglia tutto, Brandi coraggiosa, Luxuria furiosa - Isola dei Famosi, top e flop: Vezzali sbaglia tutto, Brandi coraggiosa, Luxuria furiosa - Promossa anche Khady Gueye per il gesto solidale fatto dopo la sfida con greta Zuccarello, quando sceglie di non leggere la lettera della madre, bruciandola, per evitare che la quantità di riso ...

Isola, puntata 19 maggio: eliminato e riassunto - Isola, puntata 19 maggio: eliminato e riassunto - L'hanno accusata di essere permalosa, infantile, poco chiara. In particolare greta e Matilde se la sono presa con Valentina Vezzali. Lei si è difesa: "Io sono abituata a lavorare in un gruppo pur ...

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 9A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Greta, Aras e Artur in nomination - ISOLA DEI FAMOSI 2024, 9A PUNTATA/ Eliminato e diretta: greta, Aras e artur in nomination - Ecco le percentuali di voto: Valentina 42%, Khady 39%, artur 10%, Alvina 9%. Prima di andare via Valentina deve dare il bacio di Giuda e sceglie greta. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio) Isola dei ...