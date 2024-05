Bologna e Juventus si sfidano a pari punti nel girone di ritorno | non accadeva dal 1935 36

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Vince, sogna e fa sognare. Ma soprattutto scomoda i grandi della storia con una sana insolenza. Ildi Thiago Motta si è qualificato in Champions League per la prima volta dal 1964-65, quando fu una leggenda (del calcio giocato e allenato) come Fulvio Bernardini a disputarla per primo. E stasera, alle 20:45, sfiderà la(67). Nondalla quarta giornata del 1980/81 (c’era Gigi Radice in panchina). Considerando invece solo ildinel torneo, bisogna tornare al ventesimo turno del/36, quando felsinei e bianconeri scesero in campo con 26a testa. Quello è ricordato come “lo squadrone che tremare il mondo fa” perché dalal 1941 il...