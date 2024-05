Gaza - media | 3 morti e 8 feriti in raid di Israele su Rafah

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno tre persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in bombardamenti israeliani che stamattina hanno colpito, nel sud della Striscia divengono segnalati in queste ore dalla Wafa anche nelle città di, Khan Yunis e Jabalia, e nel campo profughi di Bureij. Il bilancio delle vittime nell'enclave palestinese dal 7 ottobre è di almeno 35.456e 79.476, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

Tra le vittime a Nuseirat 19 persone della stessa famiglia. Giornalista ucciso a Jabalia. Iran conferma: in corso negoziati indiretti con gli Usa in Oman Almeno 20 civili palestinesi, tra cui un giornalista, sarebbero rimasti uccisi e diversi altri ...

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Sono almeno 20 i morti per il bombardamento di una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di gaza,da parte delle forze armate israe liane. Unica sopravvissuta di una famiglia, ...

Guerra in Medio Oriente: tenaglia su Netanyahu, Biden rilancia tregua a Gaza. Gantz: “8 giugno non è data fissa” - Guerra in Medio Oriente: tenaglia su Netanyahu, Biden rilancia tregua a gaza. Gantz: “8 giugno non è data fissa” - Il faccia a faccia tra il premier e Sullivan è avvenuto mentre l'Idf sta stringendo sempre più la morsa sui quartieri orientali di Rafah, nel valico omonimo con l'Egitto, e ci sono «intensi ...