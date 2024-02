Tennis | Ferrero | “Alcaraz e Sinner come Federer e Nadal | Jannik ha sempre avuto il tennis per vincere uno Slam”

Giornata speciale per Carlos Alcaraz. Il Tennis ta spagnolo, numero due del ranking mondiale, ha trovato una seconda casa a Villena presso la Juan ... (oasport)

Tennis - Jannik Sinner si allena con Carlos Alcaraz alla Ferrero Academy (FOTO)

Prosegue la “off season” di Jannik Sinner, impegnato in Spagna per preparare la nuova stagione. Dopo essersi allenato con Luca Nardi ad Alicante, ... (sportface)