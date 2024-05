ITALIA – TURCHIA | PARTITA IN DIRETTA

(Di sabato 18 maggio 2024) L’prosegue a gonfie vele il proprio cammino ed ha già disputato 3 match in questo viaggio nella Volleyball Nations League Fino ad ora ha ottenuto 1 sconfitta contro la Polonia (3-0) e due vittorie, una contro la Germania (3-1) ed una contro la Bulgaria (3-0) Stasera le azzurre scenderanno in campo nell’ultimo match della 1° settimana di Volleyball Nations League, sfidando la corazzata della, squadra che è arrivata subito con tutte le titolari presenti in squadra, vincendo 3-1 contro l’Olanda e perdendo 3-2 contro il Giappone in un match davvero intenso ed appassionante. Come sappiamo, l’non può contare su molte big e sicuramente questo rende la sfida contro laancora più difficile, ma niente nella pallavolo è scontato e le nostre azzurre daranno sicuramente il ...

Un giovane di 24 anni ha travolto uno scuolabus dopo aver perso il controllo della macchina che stava guidando. Sul bus vi era in quel momento solo la conducente 61enne rimasta ferita. Il 24enne , invece, è deceduto in ospedale.Continua a leggere

C’è anche l’Italia tra i nove Paesi che non hanno aderito alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+, presentata dalla presidenza belga dell’Unione europea ai 27 Paesi Ue. Oltre al l’Italia , non ...

L'Italia non aderisce, insieme ad altri 8 Stati, alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità Lgbtqia+ perché «ricalca la legge Zan e insiste sull'identità di genere»

Italia ha l'inflazione più bassa in Ue - italia ha l'inflazione più bassa in Ue - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

L'Italia non firma la dichiarazione europea contro l'omofobia: uno dei 9 Paesi che dice no - L'italia non firma la dichiarazione europea contro l'omofobia: uno dei 9 Paesi che dice no - L'italia non aderisce, insieme ad altri 8 Stati, alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità Lgbtqia+ perché «ricalca la legge Zan e insiste sull'identità di g ...

Internazionali d’Italia, Swiatek contro Sabalenka: Roma sceglie la sua regina - Internazionali d’italia, Swiatek contro Sabalenka: Roma sceglie la sua regina - A seguire entreranno in campo le altre due coppie semifinaliste, l'americano Ben Shelton e il kazako di origine russa Aleksandr Bublik e lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, ...