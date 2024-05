(Di sabato 18 maggio 2024) 150 associazionili si sono date appuntamento a Forlì per EYE, previste oltre 200 iniziative “EYE Forlì nasce da un’idea del Parlamento Europeo che ogni due anni organizza a Strasburgo un grande ritrovo pere, quest’anno, in previsione delle elezioni europee, ha deciso di avvicinarsi di più aicittadini e ha portato l’

Forlì, 23 marzo 2024 – Un ragazzo di 21 anni residente a Forlì e un 26enne di nazionalità pakistana che era in macchina con lui: queste le due giovani vite spezzate da un terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina in Emilia, vicino al ...

Una giornata speciale. Per il progetto Generazione S del Forlimpopoli Calcio col Sassuolo , un folto gruppo del settore giovanile biancazzurro si è cimentato in una serie di partite con i parietà emiliani. Le giovani leve hanno potuto trarre, così, ...

Così il settore giovanile del Forlì . L’Under 17 di Alan Sartini, prima con 85 punti davanti al Piacenza (78), nel prossimo wekend nei playoff sfiderà in casa l’Affrico Firenze. Netto successo, nell’ultima di campionato, della squadra Under 16: 0-7 ...

Eye, Laschi: "Un evento organizzato dai giovani per i giovani" - Per l'Italia, ha scelto l'Università di Bologna e il Campus di Forlì. Un grande evento organizzato dai giovani per i giovani. Ci saranno più di 150 associazioni giovanili che hanno organizzato oltre ...

Eye, Molinari: "Forlì scelta simbolica ad un anno dall'alluvione" - ... in particolare i giovani, ad andare a votare. In questi tre giorni ci sarà da divertirsi, da stare ... parlamentare europeo capo dell'Ufficio di Milano, durante l'inaugurazione di EYE Forlì. "Andare ...