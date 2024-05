Chico Forti | Biancofiore - finalmente a casa

(Di sabato 18 maggio 2024) (Nova) –“a momenti atterrera’ nel nostro Paese, rientrera’ asua: l’Italia. Questa e’ una notizia commovente che non puo’ che renderci orgogliosi del governo Meloni, che ha raggiunto un risultato che sembrava impossibile, grazie all’incessante lavoro portato avanti sin dal suo insediamento affinche’ questo giorno arrivasse e non restasse confinato nella categoria degli annunci. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e’ arrivata da poco all’aeroporto di Pratica di Mare per accogliere, il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, e rilasciato nei giorni scorsi. “L’arrivo in Italia dell’aereo con a bordo“e’ un’ottima notizia. Un risultato importante frutto di un grande lavoro svolto dal ...

