Incidente nel Fermano - un morto e un ferito grave

(Di sabato 18 maggio 2024) Pedaso, 18 maggio 2024 - Un uomo di circa 50 anni èla scorsa notte investito da un'automobile e un altro è rimastomentenello stesso, avvenuto lungo via Garibaldi a Pedaso (Fermo). Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri che ora stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica del fatto. Ilè stato trasportato in ospedale.

