OFB - al Comunale il violinista Andrea Obiso e la direttrice Keren Kagarlitsky

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un appuntamento con la grande musica: ultimo concerto della stagione invernale dell’Orchestra Filarmonica di Benevento quello di domenica 19 maggio 2024. Il protagonista è il giovane e talentuoso, artista prodigioso e spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Alle ore 19.00, presso il Teatro«Vittorio Emmanuele» di Benevento, la compagine orchestrale, sotto la guida didalla impressionante carriera internazionale, affronterà un programma di grande appeal con l’esecuzione della Danza slava op. 72. n. 2 di Antonìn Dvo?ák (1841-1904), il Concerto in mi minore per violino e orchestra, op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), uno degli evergreen ...

