Milan - Redbird ha raccolto più di 4 miliardi per investire in sport e media Svolta per il futuro del club?

(Di sabato 18 maggio 2024), il fondo di Gerry Cardinale, hapiù di 4perin. Occasione per il futuro… In casapotrebbe esserci una clamorosasocietaria e i tifosi iniziano a sognare. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense The Wall Street Journal,Capital Partners, la società di private equity di Gerry Cardinale che controlla il club di via Aldo Rossi, ha rinnovato il suo arsenale di accordi con 4,7di dollari (al cambio attuale, 4,3di euro) perin più attivitàive,tiche e di servizi finanziari. Questo significa che potrebbero ...

Milan, RedBird incassa: Cardinale raccoglie oltre 4,3 miliardi per continuare ad investire in sport e media - Milan, redbird incassa: Cardinale raccoglie oltre 4,3 miliardi per continuare ad investire in sport e media - Il Milan è alle prese con una difficile gestione della parte sportiva che passa dalla scelta del nuovo allenatore e prosegue in vista di un`estate in cui, necessariamente,.