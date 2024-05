È tempo di rinascita Chico Forti - la gioia di Michaela Biancofiore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) «a momenti atterrerà nel nostro Paese, rientrerà a casa sua: l'Italia. Questa è una notizia commovente che non può che renderci orgogliosi del governo Meloni, che ha raggiunto un risultato che sembrava impossibile, grazie all'incessante lavoro portato avanti sin dal suo insediamento affinché questo giorno arrivasse e non restasse confinato nella categoria degli annunci. Finalmente, dopo 24 anni e una sentenza che generò e continua a creare tanti dubbi, il nostro connazionale torna nel suo Paese, dove potrà scontare la pena o chiedere la revisione del processo. Oggi dunque è una giornata di, per lui, per il mio Trentino e per tutti gli italiani, riprendendo le stesse parole di, "èdi". Grazie alla credibilità internazionale del governo Meloni il ...