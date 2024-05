Juventus-Allegri - non è finita | possibile una causa legale

(Di sabato 18 maggio 2024) Volano gli stracci tra Massimilianoe la. Il club bianconero ha ufficializzato il ribaltone in panchina dopo gli episodi nel finale di partita e nel post della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il toscano ha perso la testa in diverse occasioni: prima lo sfogo contro l’arbitro e il designatore Rocchi, poi il gesto contro il dirigente Giuntoli e infine la lite con il direttore di TuttoSport. Laha deciso l’allontanamento dell’allenatore per “comportamenti non compatibili con valori del club”. E la vicenda potrebbe concludersi in Tribunale. Juve-, vicendaIl club bianconero, infatti, porterà avanti l’iter. Il licenziamento per giusta, al contrario dell’esonero, porterebbe all’annullamento del contratto in essere ...

