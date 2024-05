E il gerarca Farinacci disse | Questo matrimonio non s' ha da fare

(Di sabato 18 maggio 2024) Figura centrale del Fascismo, il ras di Cremona è stato protagonista di una vicenda dove s’incrociano conflitti familiari e ragioni di regime. Attraverso quasi 600 lettere visionate in esclusiva da Panorama, si scopre come si oppose con ogni mezzo - servizi segreti inclusi - all’amore della figlia per un uomo che lui disapprovava. Anche perché avrebbe danneggiato la sua reputazione pubblica. E' la storia di un «amore incatenato». Ossia del tentativo, ostinato e protervo, da parte del superfascista ras di Cremona Roberto, d’impedire ildella figlia con un modesto farmacista. Una violenza che, tuttavia, esce dagli argini della semplice vicenda privata, perché l’assedio del, nei confronti dei due amanti clandestini, durò anni, e si avvalse degli strumenti di coercizione dello Stato fascista: la coppia venne ...

