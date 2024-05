Fermana - mister Mosconi torna a parlare | Il mio futuro ancora in gialloblu? Chissà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Se lasi è ritrovata all’ultima giornata di campionatocon qualche speranza di salvezza, un bel pezzo di meriti se lo è presoAndrea. Il miracolo non è riuscito per poco, ma è stato evidente il cambio di marcio con il suo arrivo in panchina. Media punti quasi triplicata rispetto ai predecessori e quelle tre vittorie consecutive avevano ridato speranza al popolo gialloblù. Dopo la retrocessione in Serie D, l’allenatore èto a parlato da YouTVRS: "Mi è dispiaciuto per i tifosi che si meritano un altro tipo di calcio. Fermo è una bella piazza con passione, dove il pubblico può fare la differenza. Sono stato orgoglioso di aver allenato qui, prendendo una squadra ultima da sei mesi e provando a fare il miracolo. Il margine d’errore purtroppo era minimo. Ad ogni nostra ...