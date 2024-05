Inghilterra - Southgate in ansia per Euro2024 | problemi alla schiena per Kane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Le condizioni fisiche di Harrytengono inl’. Il 30enne attaccante del Bayern Monaco, chesua prima stagione in Bundesliga si è subito assicurato la classifica dei marcatori con lo score monstre di 36 gol in 32 partite, salterà oggi l’ultima giornata di campionato in casa dell’Hoffenheim. L’ex Tottenham, già assente contro il Wolfsburg, è ancora alle prese con un infortunioche lo costrinse ad uscire dal campo durante la semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Una grana per il commissario tecnico dei Tre Leoni Gareth, che martedì dovrà ufficializzare la lista dei convocati per gli imminenti Europei. Difficile però pensare ad un’senza il suo capitano: con 62 gol in 89 ...