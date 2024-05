Chico Forti atterrato a Pratica di Mare Meloni all' aeroporto

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI -in Italia. Ad attenderlo all'didila presidente del Consiglio, Giorgia. L'uomo è stato 'assegnato al carcere Montorio di Verona ma oggi potrebbe essere 'dirottato' su quello di Trento per questioni organizzative vista la concomitanza della visita del papa. Tajani, giusto sconti seconda parte pena in Italia Il ritorno diin Italia è un risultato ottenuto "con una grande azione del governo ma anche della nostra diplomazia" ed è "una scelta giusta" perché "possa scontare la seconda parte della sua detenzione in un carcere italiano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando la notizia del rientro dell'uomo di 65 anni condannato all'ergastolo ...

Chico Forti è arrivato oggi in Italia . Il 65enne trentino condannato per omicidio rientra oggi dopo la lunga detenzione negli Stati Uniti. Il 16 maggio era stato rilasciato dal carcere di Miami ed è atterra to in questi minuti a Pratica di Mare. La ...

Chico Forti è atterrato in Italia. La premier Meloni a Pratica di Mare - chico forti è atterrato in Italia. La premier Meloni a Pratica di Mare - E’ atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare il Falcon 900 con a bordo chico forti, il 65enne trentino trasferito dalla Florida dopo aver gia’ scontato 24 anni di carcere per una condanna ...

Chico Forti è in Italia. La Russa: “Grande lavoro della premier Meloni” - chico forti è in Italia. La Russa: “Grande lavoro della premier Meloni” - forti è stato riportato in Italia con un Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica italiana. “L’arrivo in Italia dell’aereo con a bordo chico forti è un’ottima notizia. Un risultato importante ...

VIDEO | Papa Francesco show: “Quando la signora disse ‘vattene a…'” - VIDEO | Papa Francesco show: “Quando la signora disse ‘vattene a…'” - La giornata del Santo Padre proseguirà con la visita al carcere Montorio, dove potrebbe incontrare anche chico forti, appena atterrato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti.