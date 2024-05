Elettricista e corriere della droga - fermato insospettabile a Pomezia | ai clienti riparazion - cocaina e marijuana

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 maggio 2024) Gli investigatori del commissariato Romanina hanno arrestato unromano che era solito cedere sostanza stupefacente ad una fitta rete diabituali che incontrava nel corsogiornata, durante l’orario di lavoro, spostandosi a bordo del suo furgoncino da lavoro trae Roma. I poliziotti, durante un servizio di appostamento e osservazione, sono intervenuti fermando il 44enne a bordo del suo furgone in via Campobello a. Ed è proprio in questa circostanza che gli operanti hanno proceduto ad una perquisizione personale estesa poi sia al mezzo che alla residenza dell’uomo. Alla fine è stato rinvenuto complessivamente quasi un chilo di sostanza stupefacente, suddivisa tra hashish,, nonché materiale per la pesatura e ...