(Di sabato 18 maggio 2024) Un weekend dii vedrà la presenza di migliaia di giovanini ed europei per incontri, workshop edi. Ad un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna, migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni si sono dati appuntamento in Piazza Saffi aieri per l’inaugurazione di EYE, il

In migliaia a manifestazione No Ponte a Villa San Giovanni - In migliaia a manifestazione No Ponte a Villa San Giovanni - (ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI, 18 MAG - Si sono ritrovati in alcune migliaia a Villa San Giovanni per partecipare alla manifestazione No Ponte. Decine le associazioni, i movimenti, comitati che hanno ...

Grandi eventi per il cartellone estivo di Aba Adriatica. Il 2 agosto il Carnevale - Grandi eventi per il cartellone estivo di Aba Adriatica. Il 2 agosto il Carnevale - ALBA ADRIATICA – Alba Adriatica a vele spiegate per l’estate 2024. Un cartellone ricco di eventi che valorizzano le tradizioni locali, la proposta sportiva, lo spettacolo e la cultura.

Aperto a Forlì l’European Youth Event, in Italia per la prima volta - Aperto a Forlì l’European Youth Event, in Italia per la prima volta - Ad un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna, migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni si sono dati appuntamento in Piazza Saffi a Forlì ieri per l’inaugurazione di EYE Forlì, l’European Youth ...