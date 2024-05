Nordio annuncia riforma epocale della giustizia | Questione di giorni

Articolo pubblicato domenica 12 Maggio 2024, 15:03 “Mai e poi mai ho pensato di entrare in conflitto con voi perché ho portato la toga per 40 anni“, ha esordito così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al congresso dell’Associazione Nazionale ...

Non sono bastate le rassicurazioni del ministro Nordio all'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati. Gli ermellini hanno votato un secco no a qualsiasi proposta che possa riforma re la giustizia, sì alla tutela dell'indipendenza della ...

Polizia, la riforma voluta del Governo: neo-assunti "bloccati" più a lungo nelle sedi di prima assegnazione - Un disegno di legge a prima firma del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presentato insieme ai Ministri Piantedosi (Interno), Crosetto (Difesa), Giorgetti (Economia) e nordio (Giustizia),

L'ultimo annuncio di Nordio: "La dignità dell'avvocato entrerà in Costituzione. Sarà elemento strutturale della giurisdizione" - "La dignità della figura dell'avvocato entrerà in Costituzione. È in procedura di elaborazione un testo che sarà portato al consiglio dei ministri per una riforma Costituzionale, la figura dell'avvoca

Nordio tira dritto sulla separazione delle carriere: "Riforma in Cdm Questione di giorni" - Il ministro della giustizia al carcere di Biella: «Dalla magistratura mi aspetto una saggia valutazione razionale»