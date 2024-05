Manifestazione a Verona - il Papa | La pace non sarà mai frutto di diffidenz - mu -i, armi

(Di sabato 18 maggio 2024)Francesco è aper una visita pastorale nel nome della giustizia e della. L’elicottero con a bordo il Pontefice è partito alle 6.30 dall'eliporto del Vaticano ed è atterrato intorno alle 8 nel piazzale antistante lo Stadio Bentegodi della città veneta. Ad accogliere Bergoglio il vescovo Domenico Pompili, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Damiano Tommasi e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Francesco è poi salito in auto per iniziare la sua visita nella città scaligera. Tra i momenti più importanti, l’abbraccio di Bergoglio all’Arena diall'israeliano Maoz Inon, al quale sono stati uccisi i genitori da Hamas il 7 ottobre, e al palestinese Aziz Sarah, al quale l'esercito israeliano ha ucciso il fratello: i due sono ora amici e collaboratori. L’Arena ha accolto l’abbraccio con ...

(Adnkronos) – È il veronese Amadeus a condurre l’Arena di Pace 2024, presieduta da Papa Francesco che siede sulla poltrona di legno riciclato costruita per lui dai detenuti del laboratorio di falegnameria del carcere di Montorio dove si recherà in ...

VIDEO | Papa Francesco show: “Quando la signora disse ‘vattene a…'” - VIDEO | papa Francesco show: “Quando la signora disse ‘vattene a…'” - ROMA – papa Francesco dà spazio anche all’ironia nel corso della sua visita a verona. Dal palco allestito all’interno dello stadio Bentegodi, racconta un aneddoto su “una persona che era andata a ...

Il Papa a sacerdoti e consacrati: "Ci serve audacia nella missione, per rispondere a chi fa fatica" - Il papa a sacerdoti e consacrati: "Ci serve audacia nella missione, per rispondere a chi fa fatica" - "Se smarriamo la coscienza della gratuità della chiamata, - ha detto il papa a verona - rischiamo di mettere al centro noi stessi invece che il Signore; rischiamo di agitarci attorno a progetti e atti ...

