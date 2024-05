Maria De Filippi furibonda con il cavaliere | Che ca**o vuoi? Non alzare la voce perché so farlo anche io Cosa è accaduto a Uomini e Donne

(Di sabato 18 maggio 2024) Poche cose riescono a spazientireDe. Sempre in grado di mantenere la calma e far ragionare i protagonisti dei suoi programmi, la conduttrice questa volta ha perso le staffe e ha duramente rimproverato undi. È successo nella puntata in onda venerdì 17 maggio, quando Fabio ha alzato lanei confronti di una dama che è stata prontamente difesa dalla padrona di casa. Ma facciamo un passo indietro. Al centro dello studio siedono Fabio e Sabrina. Tra di loro c’è stata una conoscenza, che ha poi subìto una brusca battuta d’arresto. Lui, però, in un secondo momento ha cercato nuovamente Sabrina tramite messaggini. Motivo, questo, che ha spinto lei a credere in una ripartenza. Peccato che ilabbia scritto ...

