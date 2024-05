Mattia Zenzola in viaggio con la coppa! Il ballerino ospite della finale di Amici 23

Tanta paura per Mattia Zenzola , il vincitore di Amici 22, vittima di un pirata della strada. Ma per fortuna al ballerino non ha riportato fratture o ferite gravi. Su Instagram Zenzola ha pubblicato anche la foto dei danni alla sua auto con lo ...

Amici 23, anticipazioni finale: ecco chi sarà l’ospite musicale e quale allievo riceverà “giusto qualche premio” - Amici 23, anticipazioni finale: ecco chi sarà l’ospite musicale e quale allievo riceverà “giusto qualche premio” - Questa sera verrà incoronato il vincitore della ventitreesima edizione di Amici, il talent show di successo ideato da Maria De Filippi ...

Amici 23, anticipazioni finale in diretta: favoriti, televoto, Maria cambia il regolamento e chiama Angelina Mango - Amici 23, anticipazioni finale in diretta: favoriti, televoto, Maria cambia il regolamento e chiama Angelina Mango - Oggi sabato 18 maggio 2024 va in scena la finalissima del talent show di Maria De Filippi su Canale 5: pubblico giudice tramite televoto, sfide e favoriti ...

“Amici”, una macchina per talenti: il successo arriva anche quando non si vince - “Amici”, una macchina per talenti: il successo arriva anche quando non si vince - Il talent show ‘Amici di Maria De Filippi’ è una vera e propria fucina di talenti. Antonino, Marco Carta, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Virginio Simonelli, Sergio Sylvestre, i The Kolors, Irama, G ...