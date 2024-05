Unahotels - una città te lo chiede Doma il Leon - vola in semifinale

(Di sabato 18 maggio 2024) ‘One more!’. Ancora una. Proprio come urlava Darion Atkins mentre salutava il pubblico alla fine di gara 3. Alle 20,45 la Pallacanestro Reggiana ha un appuntamento con la storia, perché battere Venezia significherebbe regalarsi unache manca dal 2016. Una prospettiva quasi incredibile se si torna ad appena dodici mesi fa, quando la retrocessione in A2 fu evitata solo grazie alla sconfitta di Trieste sul campo di Brindisi. Il nuovo corso guidato dal gm Coldebella ha rimesso i colori biancorossi sulla carta geografica del basket che conta e grazie alle sue scelte - condivise con uno staff di primo livello composto da Priftis, Fucà, Mangone e Rossetti - oggi laè una realtà all’avanguardia e appetibile anche per giocatori come Galloway, Smith e Black che prima, a queste latitudini, non avremmo probabilmente mai visto. La ...

