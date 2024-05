Solarolo e Faenza in festa Inutili i playoff di domani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)hanno già festeggiato, ma, per avere la certificazione della promozione in Eccellenza, dovranno aspettare il ‘timbro’ del Comitato regionale. Sono ‘strani’ idel campionato di Promozione, che si giocano sulla distanza di 4 step (semifinali e finali dei 4 gironi; semifinali e finale regionale). Non garantiscono infatti il salto di categoria finché non c’è l’ufficialità da parte del Crer, ma, ufficiosamente, è già di dominio pubblico che – grazie alla salvezza dello United Riccione in serie D – i posti vacanti in Eccellenza saranno appunto 4. Dunque, le 4 vincitrici dei rispettividi girone possono già pianificare la stagione 2024-25 nella categoria superiore. Con ciò diventano pressochéregionali che,, alle ...